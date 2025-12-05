Edirne'de Polis Eşleri Destek Panayırı: Tüm Ürünler Tükendi

Keleiçi Polis Parkı'nda dayanışma ve destek buluşması

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi tarafından emniyet mensuplarının ailelerine eğitim, sağlık ve sosyal destek sağlamak amacıyla düzenlenen destek panayırı, Keleiçi Polis Parkı'nda yoğun ilgi gördü. Etkinlikte tüm ürünler kısa sürede tükendi.

Günler öncesinden bir araya gelerek hazırlık yapan polis eşleri, el emeği göz nuru ürünlerini panayırda satışa sundu. Stantlarda poğaça, börek, sarma, lokma, gözleme, pasta gibi yiyeceklerin yanı sıra temel gıda malzemeleri, elektronik eşyalar, tekstil ve zücaciye ürünleri uygun fiyatlarla yer aldı.

Panayırı ziyaret eden Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi, Polis Eşleri Derneği Edirne Şube Başkanı Canan Ayhan, hem alışveriş yaptı hem de emek veren polislere ve eşlerine teşekkür etti.

Etkinlik, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Açılışta konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, polislik mesleğinin zorluklarına işaret ederek emniyet mensupları kadar ailelerinin de büyük fedakârlık gösterdiğini vurguladı.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan açılış konuşmasında şunları söyledi: "Polis eşlerimizin sabrı, emeği ve özverisi, teşkilat mensuplarımızın görevlerini daha motive, daha sağlıklı ve daha etkin şekilde sürdürebilmelerine büyük katkı sağlamaktadır. Düzenlenen bu etkinlik de birlik ve dayanışmanın bir sonucudur. Bizler, bu büyük ailenin bir parçası olarak hem teşkilat mensuplarımızla hem de Edirne halkımızla olan bağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Ayhan, etkinlikten elde edilecek gelirlerin Polis Eşleri Derneği tarafından personele yönelik sağlık giderlerine katkı sağlama ve personelin çocuklarına öğrenci burs desteği gibi faaliyetlerde kullanılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından, şehit ailelerinin de katılımıyla kurdele kesilerek panayır resmen açıldı. Açılışa katılan Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Jandarma Komutanı Kasım Ermiş, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları dolaşarak alışverişle desteğini gösterdi.

Program kapsamında sahne alan Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Morİz Ritim Grubu konseri ilgiyle izlendi ve katılımcılar performansı telefonlarına kaydetti. Halk hem alışveriş yaptı hem de müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Panayır, polis eşlerinin dayanışmasını ve toplum desteğini bir araya getiren başarılı bir etkinlik olarak kayda geçti.

