Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Pozitif Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 10.069,59 puan ile 10.151,55 puan arasında dalgalanarak, günü önceki kapanışa göre %0,07 değer kazanarak 10.112,76 puandan kapandı. Endeks, güne 36,21 puan ve %0,36 artışla 10.141,58 puandan başladı.

Endekslerdeki Performans ve Hisse Senetleri

Gün içinde mali endeks %0,61 değer kaybederken, hizmetler endeksi %0,36, sanayi endeksi %0,75 ve teknoloji endeksi %2,22 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise %0,03 kayıpla 11.200,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaparken, 40'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank yer aldı.

Altın ve Dolar Durumu

Uluslararası piyasalarda saat 18:25 itibarıyla altının onsu 2.744 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'ndaki standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %0,4 azalarak 3.152.000 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi %35,45, bileşik getirisi ise %38,60 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB ve Dış Piyasalardaki Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,5666 lira, satışta 35,7091 lira olarak belirledi. Önceki efektif kur ise alışta 35,5566 lira, satışta 35,6991 liraydı.

Uluslararası piyasalarda saat 18:25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2320 ve dolar/yen paritesi 156,40 düzeyinde seyrediyor.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili, %0,7 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.