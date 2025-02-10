Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,5 değer kaybederek 9.902,31 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,34 puan düşüş yaşayan endeksin toplam işlem hacmi 38,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 2,31 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybeden ise yüzde 1,23 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir gözlemleniyor. Bu hafta, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odak noktası haline geldi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin seyrettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.