Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Güne Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.839,51 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 2,64 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.839,51 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 3,30 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık bir seyir izleniyor. Bugün piyasaların gözleri ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

Dün, yurt içinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini yüzde 1,26 değer kazanarak 9.842,15 puandan tamamladı. Bugün ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk enflasyon raporuna çevrildi.

TCMB Enflasyon Tahminlerini Güncelledi

TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncelleyerek, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında BoE'nin faiz kararının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 seviyelerinin destek, 9.900 ve 9.950 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.