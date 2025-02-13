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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,32 artışla 9.908,83 puana çıktı. Yükseliş trendi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:16
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,32 değer kazanarak 9.908,83 puana çıktı. 12:00 itibarıyla önceki kapanışa göre 129,26 puan ve %1,32 artış kaydedildi.

Toplam işlem hacmi 54,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %2,27, holding endeksi ise %2 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren ise %2,97 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında karışık bir seyir izleniyor. Gözler, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)'ne çevrildi.

Ödemeler Dengesi Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı aralıkta 4 milyar 650 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 466 milyon dolarlık bir fazla oluştu.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında ABD'de ÜFE başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğu vurgulanıyor.

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