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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Günü Kapadı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 artışla 9.477,14 puandan tamamladı. İşlem hacmi 90,4 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:23
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Günü Kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Günü Kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 9.477,14 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 69,97 puan artış gösteren BIST 100, toplam işlem hacminde ise 90,4 milyar lira seviyelerine ulaştı.

Endeks Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 1,12 değer kazanarak yatırımcıları sevindirdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,11 ile menkul kıymet ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,43 ile inşaat sektörü oldu.

Piyasalardaki Gelişmeler

Analistler, küresel piyasalarda tarife restleşmeleri ardından oluşan satış baskısının etkisiyle müzakere beklentilerinin arttığını belirtiyor. Yarın için yurt içinde veri gündemi sakin olurken, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesinin toplantı tutanakları ve ABD'de toptan stok verileri takip edilecektir.

Teknik Analiz

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanları direnç seviyeleri olarak öne çıkarken, 9.300 ve 9.200 seviyeleri ise destek konumunda kaydedilmektedir.

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