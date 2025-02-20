Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte: Günlük Değer Kazancı %0,20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,20 artışla 9.782,96 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:12
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte: Günlük Değer Kazancı %0,20

Borsa İstanbul, İlk Yarıda Yükseliş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını %0,20 değer kazanarak 9.782,96 puana çıkararak geçirdi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,29 puan ve %0,20 artış yaşanırken, toplam işlem hacmi ise 49,2 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performanslar

Günün ilk yarısında, bankacılık endeksi %1,96, holding endeksi ise %0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan bankacılık olurken, en fazla kayıpta %3,72 ile ticaret sektörü öne çıktı.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından alınacak kararlarla ilgili belirsizlikler dikkat çekiyor. Analistler, bu belirsizliklerin piyasalara etkisini değerlendiriyor.

Analistlerin Görüşleri

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü endeks gibi önemli verilerin takip edileceği belirtildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.750 ve 9.650 puanın ise destek konumunda olduğu vurgulandı.

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