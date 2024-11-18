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Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,06 artışla 9.395,39 puana ulaştı. Bankacılık ve spor endeksleri kazanç sağladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 18:22
Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,06 değer kazanarak 9.395,39 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre 5,77 puan artan endeks, toplam işlem hacmi 80,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %0,72, holding endeksi ise %0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan spor sektörü %4,06 artış gösterirken, en çok kaybeden %2,17 ile iletişim sektörü oldu.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarına dair yaptığı açıklama ve jeopolitik risklerin artabileceği endişeleri nedeniyle karışık bir seyir izleniyor.

Önemli Veriler ve Teknik Analiz

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, cari işlemler dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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