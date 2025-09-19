Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapanış: Endeks %2,23 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapanış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %2,23 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamladı.

Günün Detayları

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 246,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 171,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,11, holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,28 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Endeks güne pozitif başladı; gün içinde 11.040,32 seviyesine kadar gerileme yaşansa da, genele yayılan alımların etkisiyle haftanın son işlem gününü pozitif seyirle tamamladı.

Piyasa Beklentileri

Analistler, gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin; yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının ile ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik Görünüm

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyeleri direnç, 11.200 ve 11.100 puan ise destek konumunda bulunuyor.