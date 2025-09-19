Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapanış: Endeks %2,23 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100, günü %2,23 artışla 11.294,48 puandan kapattı; işlem hacmi 171,4 milyar lira, bankacılık endeksi %3,11 yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:34
Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapanış: Endeks %2,23 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapanış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %2,23 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamladı.

Günün Detayları

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 246,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 171,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,11, holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,28 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Endeks güne pozitif başladı; gün içinde 11.040,32 seviyesine kadar gerileme yaşansa da, genele yayılan alımların etkisiyle haftanın son işlem gününü pozitif seyirle tamamladı.

Piyasa Beklentileri

Analistler, gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin; yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının ile ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik Görünüm

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyeleri direnç, 11.200 ve 11.100 puan ise destek konumunda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 günü %2,23 yükselişle 11.294,48 puandan kapattı
2
BIST 100 yüzde 8,89 Yükseldi — Altın, Dolar, Euro ve Fonların Haftalık Performansı
3
Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapanış: Endeks %2,23 Arttı
4
SEC, Trump'ın Çağrısı Üzerine 6 Aylık Finansal Raporlama Kural Değişikliğini Değerlendiriyor
5
TEKNOFEST'te Mesleki Yetenek Yarışması: GES'de Son 10 Takım Yarıştı
6
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Alış-Satış Fiyatları
7
New York Borsası Açılışta Yükseldi: Dow Jones 46.248,77'ye Ulaştı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek