Togg T10F Tek Şarjla İstanbul’dan İzmir’e: 623 km Menzil Testi Başarılı

Türkiye’nin yerli akıllı aracı Togg’un liftback formundaki yeni modeli T10F, tek batarya dolumu ile İstanbul’dan İzmir’e ulaşarak dikkat çekti. Araç, 623 kilometreye varan menzili, güçlü motor seçenekleri ve gelişmiş teknolojik donanımıyla öne çıktı.

Test sürüşü ve güzergah

Test sürüşü, basın mensupları ve sosyal medya otomobil influencerlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Araçlar Sabiha Gökçen Havalimanı Airport Otel’de teslim edildikten sonra konvoy halinde yola çıktı. Toplam 20 adet Togg T10F, çevre yolu üzerinden Osmangazi Köprüsü’nü geçerek Bursa, Balıkesir ve Manisa güzergâhını izledi.

Konvoy, ortalama 115 km/s hızla ilerleyerek tek şarjla İzmir Konak’taki Swiss Otel’e ulaştı. Otelde Togg yetkilileri basın mensuplarını karşıladı ve yolculuğun ardından düzenlenen toplantıda gazetecilerin deneyimleri alındı.

Gazetecilerin ve uzmanların değerlendirmesi

Aracı test eden İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ve Otomotiv Yazarı Ali Çelik, Togg’un yeni modelinin dünya rakipleriyle rekabet edebileceğini vurguladı. Ali Çelik’in değerlendirmesi şu şekilde:

Ali Çelik: Bu sürüş deneyimi bizim için çok faydalı oldu, çünkü tek şarjla İstanbul’dan İzmir’e gelebildiğimizi gördük. Bu sevindirici bir gelişme. Otomobilleri daha yakından inceleme fırsatı bulduk. Sosyal medyadaki video kanallarında yabancıların da görüşlerini biliyoruz. Onlar da çok başarılı buluyorlar. Almanya satışları başladı, talep de çok var. Özellikle Alman otomotiv basını Almanya’da Mercedes, BMW, Audi gibi premium modellerle T10F’i ve X’i karşılaştırıyor. Buradaki detayları da yakından görmek bizim için çok iyi oldu

Toplantıda ayrıca Togg T10F hakkında olumlu yorumlar ve Togg’un artan servis merkezi sayısı ile kısalan bakım süreleri de dikkat çekti.

T10F’in öne çıkan özellikleri

Menzil (WLTP): 623 km’ye kadar

Şarj Süresi: Yüzde 20’den Yüzde 80’e yaklaşık 28 dakika (180 kW DC hızlı şarj)

Motor Seçenekleri: Tek motorlu RWD: 218 hp, Çift motorlu AWD: 430 hp

0–100 km/s Hızlanma: 4,6 – 7,5 saniye arası (versiyona göre)

Maksimum Hız: 200 km/s

Dijital Kokpit: 12,3 inç gösterge, 29 inç bilgi-eğlence, 8 inç kumanda ekranı (toplam 41,3 inç uçtan uca ekran)

Bağlantılı Teknolojiler: Araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı internet, Wi-Fi hotspot, Snapdragon işlemcili kokpit

Aerodinamik: 0.24 sürtünme katsayısı

Togg T10F’in tek şarjla gerçekleştirilen İstanbul–İzmir testi, aracın menzil ve teknolojik yetenekleri konusunda güçlü bir gösterge sundu. Basın ve uzmanların değerlendirmeleri, modelin hem yerel hem de uluslararası pazarda rekabetçi bir alternatif olduğunu işaret ediyor.

TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ TOGG'UN LİFTBACK FORMUNDAKİ YENİ MODELİ T10F, TEK BATARYA DOLUMU İLE İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN'DEN İZMİR'E ULAŞMAYI BAŞARDI.