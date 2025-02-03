Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi 9.774,40 Puana Geriledi

Borsa İstanbul'da Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,30 değer kaybederek 9.774,40 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre 229,98 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi ise 110,5 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörlerdeki Değişimler

Günün değerlendirmesinde bankacılık endeksi yüzde 2,94, holding endeksi ise yüzde 2,98 değer kaybetti. Tüm sektör endekslerinin gerilediği günde en büyük kaybı ise madencilik sektörü yüzde 3,39 ile yaşadı.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulaması getirmesiyle birlikte satış baskısının arttığı gözlemleniyor. Bu konuda yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Analiz ve Beklentiler

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini belirtiyor. Teknik analizler ışığında BIST 100 endeksi için 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.