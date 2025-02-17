Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,42 Değer Kaybetti

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 kayıpla 9.836,49 puandan tamamladı. Global endişeler piyasalara etkili oldu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:24
Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,42 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.836,49 puan ile kapanış yaptı. Endeks, önceki kapanışa göre 41,09 puan azalarak yatırımcıları endişelendirdi.

Gün içinde toplam işlem hacmi 79,2 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi ise yüzde 0,63 değer kaybı yaşadı. Sektörler arasında en fazla kazancı yüzde 1,92 ile finansal kiralama faktoring elde ederken, en çok kaybettiren sektör yüzde 2,37 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin gümrük vergisi politikalarına dair endişeler hâkim. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili attığı adımlar, dünya ekonomileri üzerindeki enflasyon ve resesyon ikilemini derinleştiriyor.

Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak konut fiyat endeksi ile işsizlik oranının yanı sıra, yurt dışında İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarını takip edeceklerini belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

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