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Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor: BIST 100 Endeksi Güne Negatif Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,27 düşüş göstererek 10.661,45 puanda işlem gördü.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:06
Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor: BIST 100 Endeksi Güne Negatif Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'un en önemli göstergesi olan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 1,27'lik bir düşüşle 10.661,45 puandan başladı. Bu açılış, önceki kapanışa göre 136,64 puanlık bir kayba işaret ediyor.

Sektörel Değişimler ve Kayıplar

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 1,66 ve holding endeksi ise yüzde 1,11 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybı bankacılık ve inşaat sektörü yaşadı.

Önceki Günün Kapanışı

Dün ise Borsa İstanbul, BIST 100 endeksiyle günü yüzde 1,5'lik bir artışla 10.798,09 puandan kapatmıştı. Bu durum, piyasanın yükseliş eğiliminde olduğu günlerden birini işaret ediyordu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Analistler, küresel borsa piyasalarının, Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomik aktivitedeki olası yavaşlama endişeleri ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırma ihtimaline ilişkin olumsuz haber akışları nedeniyle olumsuz bir seyir izlediğini belirtiyor. Bugün, ABD'nin istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki yön belirleyici olacağı ifade ediliyor.

ABD Merkez Bankası'nın Politika Hamleleri

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü faiz indirimlerine ilişkin yeşil ışık yakmasına rağmen, açıkladığı veriler resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerindeki etkisini artırdı. Anlayışa göre, Fed'in yıl sonuna kadar toplam 75 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor ve eylül ayındaki toplantıda yüzde 30 ihtimalle 50 baz puanlık bir indirim olabileceği öngörülüyor.

Teknik Destek ve Direnç Seviyeleri

Bugünkü istihdam raporu verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksi için 10.650 ve 10.500 puanın destek noktaları, 10.800 puanın da direnç seviyesi olduğunu kaydediyor.

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