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Borsa İstanbul'da Düşüş Süreci Devam Ediyor

BIST 100 endeksi, günü değer kaybıyla kapattı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler yatırımcıları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:22
Borsa İstanbul'da Düşüş Süreci Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşte

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günü %0,85 değer kaybederek 9.031,64 puana geriledi. Önceki kapanışa göre 77,70 puan azalan endeks, toplam işlem hacmi ile dikkat çekti ve 69,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %0,31, holding endeksi ise %0,46 oranında değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en büyük kazancı sağlayan metal eşya makina %1,13 değer arttırırken, en çok kaybeden sektör %3,22 ile spor sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme sürecini daha dikkatli bir şekilde yürüteceğine dair beklentiler artıyor. Bu durum, piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine yol açtı.

Yakından Takip Edilecek Veriler

Analistler, yarın yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranıyla birlikte, yurtdışında Japonya’nın dış ticaret dengesi, cari işlemler dengesi, Almanya’nın sanayi üretimi ve ABD dış ticaret dengesi verilerinin önemli olacağını belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.700 seviyeleri destek, 9.200 ve 9.300 seviyeleri ise direnç konumunda değerlendiriliyor.

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