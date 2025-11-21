Siirt'te Arıcılığa 41 milyon 436 bin lira destek

Siirt'te arıcılığa büyük destek: 16 bin 695 kovan ve ekipman dağıtıldı

Vali Kızılkaya: Siirt, arı ürünlerinde marka potansiyeline sahip

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, IPARD programı kapsamında 16 bin 695 adet kovan ile çeşitli arıcılık ekipmanlarının üreticilere dağıtıldığını açıkladı. Vali Kızılkaya, “Bu projelerin toplam tutarı 41 milyon 436 bin liradır” dedi.

Valilik tarafından yürütülen 2025 yılı projesi kapsamında ise 100 aileye 2 bin kovan verildiğini belirten Kızılkaya, bu projenin toplam tutarının 2 milyon 808 bin TL olduğunu ifade etti.

Tören ve Siirt'in tarımsal gücü

Tarım ve Ağaç Müzesi'nde düzenlenen 2025 yılı kırsal kalkınma yatırımları ve kovan dağıtım törenine çok sayıda çiftçi ve kurum müdürü katıldı. Programda konuşan Vali Kızılkaya, Siirt’in tarım ve hayvancılık alanında önemli bir şehir olduğunu; ilin kalkınma lokomotifinin tarım, hayvancılık ve turizm olduğunu vurguladı.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde çok yönlü projeler yürüttüklerini söyleyen Kızılkaya, “Siirt’in marka ürünleri olan Siirt fıstığı, Pervari balı ve Zivzik narı gibi ürünlerimiz için önemli projeler hayata geçirildi ve üreticilerimize ciddi destekler sağlandı” dedi.

Vali Kızılkaya, ilin zengin florası ve endemik bitki çeşitliliğinin sadece bal üretimi açısından değil; propolis, arı sütü, polen, balmumu ve arı zehri gibi katma değeri yüksek arı ürünleri açısından da büyük potansiyel sunduğunu belirterek, Siirt’in arı ürünlerinde çeşitlilik, kalite ve markalaşma potansiyelinde ön sıralarda olduğunu kaydetti.

Veriler ve desteklerin kapsamı

2024 yılı TÜİK verilerine göre Siirt’in 227 bin 97 kovan varlığı ile Türkiye genelinde 10’uncu sırada olduğunu aktaran Kızılkaya, ilin 3 bin 48 ton bal üretimi ile Türkiye genelinde 5’inci sırada bulunduğunu ve bin 379 işletme ile arıcılık yapan üretici sayısında önemli bir konumda olduğunu söyledi.

2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arılı kovan desteği kapsamında üreticilere 24 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını belirten Kızılkaya, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı çerçevesinde 2025 yılında 114 projenin destek kapsamına alındığını ve bu projelerin toplam yatırım tutarının 268 milyon 765 bin lira olduğunu bildirdi.

Bu projelerin 110’u orta ölçekli arıcılık yatırımı, 3’ü bireysel sulama projesi ve 1’i ekonomik yatırım projesi olarak desteklenmiştir.

Yatırım ve istihdam etkisi

Yatırımcı profili incelendiğinde girişimcilerin 61’inin kadın, 53’ünün erkek olduğunu belirten Vali Kızılkaya, projeler sayesinde doğrudan 118, dolaylı olarak ise 500 vatandaşın istihdam edildiğini söyledi.

Ekonomik yatırımlar kapsamında desteklenen bir süt sığırcılığı tesisinde yenilenebilir enerji kullanımına geçildi ve tesis modernize edildi; toplam yatırım tutarı 8 milyon 420 bin TL olarak bildirildi. Bireysel sulama kapsamında ise 158 dekarlık alanda modern basınçlı sulama sistemi kuruldu; bu üç projenin toplam yatırım tutarı 1 milyon 825 bin TL oldu.

Orta ölçekli arıcılık yatırımlarında geniş ekipman desteği

Orta ölçekli arıcılık yatırımları kapsamında üreticilere sağlanan ekipman desteği detayları şöyle açıklandı: 43 bin 727 adet polen tuzaklı boş kovan, bin 470 adet termo kovan, 123 adet çok fonksiyonlu bal tankı, 122 adet bal dinlendirme tankı, 110 adet çift kişilik sır alma tezgahı, 108 adet bal sağım çadırı, 87 adet bal süzme makinesi, 77 adet polen kurutma fırını, 67 adet elektrik kontrollü çit sistemi, 36 adet bal eritme havuzu, 32 adet mobil güneş enerji sistemi, 29 adet baraka, 3 adet bal dolum makinesi ve 2 adet çekme karavan üreticilere teslim edildi.

Vali Kızılkaya, bu desteklerin toplam yatırım tutarının 258 milyon 520 bin lira olduğunu ifade etti.

SİİRT VALİSİ KEMAL KIZILKAYA, 2025 YILI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI VE KOVAN DAĞITIM TÖRENİNDE 2025 YILINDA IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA 56 PROJE İLE 16 BİN 695 ADET KOVAN VE ÇEŞİTLİ ARICILIK EKİPMANLARI DAĞITILDIĞI BELİRTEREK, "BU PROJELERİN TOPLAM TUTARI 41 MİLYON 436 BİN TL’DİR. TÜM BUNLARLA BİRLİKTE SİİRT VALİLİĞİ OLARAK YÜRÜTTÜĞÜMÜZ 2025 YILI PROJESİ KAPSAMINDA İSE 100 AİLEYE 2 BİN KOVAN DAĞITILMIŞ OLUP, BU PROJENİN TOPLAM TUTARI İSE 2 MİLYON 808 BİN TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR" DEDİ.