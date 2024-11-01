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Borsa İstanbul'da Gün Sonu İşlemleri ve Altın Fiyatları

BIST 100 endeksi günü artıda kapatırken, altın fiyatlarındaki değişimler de dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:35
Borsa İstanbul'da Gün Sonu İşlemleri ve Altın Fiyatları

Piyasalarda Gün Sonu Raporu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 8.849,18 ve en yüksek 8.982,03 puan seviyelerini gördü. Bugün 21,12 puan artarak 8.885,00 puandan kapanış yaptı.

Günlük Performans

BIST 100 endeksi güne 24,63 puan ve %0,28 artışla 8.888,51 puandan başladı. Gün sonunda ise önceki kapanışa göre %0,24 değer kazanarak 8.885,00 puandan tamamladı.

Mali endeks %0,22 değer kaybederken; hizmetler endeksi %0,30, sanayi endeksi %0,23 ve teknoloji endeksi %3,18 değer kazandı. BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 21,48 puan ve %0,22 kazançla 9.773,44 puandan kapandı.

Hisse Senedi İşlemleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaparken, 46'sı geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 18.25 itibarıyla 2.749 dolar olarak işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise, önceki kapanışa göre %0,3 azalarak 3 milyon 129 bin lira oldu.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1996 lira, satışta 34,3367 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur, alışta 34,1548 lira, satışta ise 34,2917 lira olarak belirlenmişti.

Piyasalardaki Diğer Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 152,90 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,4 azalış göstererek 73,7 dolardan işlem görmekte.

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