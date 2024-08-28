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Borsa İstanbul'da İlk Yarı Yükseliş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında hafif bir artış göstererek yatırımcıların ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:10
Borsa İstanbul'da İlk Yarı Yükseliş

Borsa İstanbul'da İlk Yarı Yükselişte

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün açılışına %0,09'luk bir artışla 9.757,83 puana ulaştı. Saat 13.00 itibarıyla gerçekleşen güncellemelere göre, endeks 9,08 puan artış sağladı ve toplam işlem hacmi 30,4 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi, %0,97 oranında kayıplar yaşarken, holding endeksi %0,51 değer kazandı. Sektör bazında değerlendirildiğinde, inşaat sektörü %2,32 ile en çok kazandıran alan oldu, bankacılık sektörü ise güçlü bir düşüş gösterdi.

Küresel Pazarın Etkileri

Küresel hisse senedi piyasaları, yoğun veri akışının yapılması öncesinde yatırımcıların ihtiyatlı davranışlar sergilemesi nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Analistler, çip üreticisi Nvidia'nın açıklayacağı finansal rapor ile ABD'de yarın açıklanacak büyüme verilerinin piyasalara etkisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Önemli Takvim Bilgileri

30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı olması nedeniyle Borsa İstanbul’da işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecektir. Ayrıca, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı günü tamamlanacaktır.

>Piyasa Beklentileri

Öğleden sonra yurt içinden sakin bir veri gündemi beklenirken, yurt dışında ABD'de açıklanacak haftalık mortgage başvuruları takip edilecektir. Teknik olarak BIST 100 endeksinin 9.850 ve 10.000 seviyeleri direnç, 9.650 ve 9.500 puanları ise destek konumunu korumaktadır.

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