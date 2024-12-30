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Borsa İstanbul'da Takas İşlemleri Yılbaşı Nedeniyle Değişti

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası, yılbaşı tatili nedeniyle 2 Ocak'ta gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:46
Borsa İstanbul'da Takas İşlemleri Yılbaşı Nedeniyle Değişti

Borsa İstanbul'da yılbaşı tatili nedeniyle takas işlemlerinin tarihi değişti. Bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü, yarınki işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Resmi tatil dolayısıyla, Borsa İstanbul'da 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak. Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, bir sonraki günün işlemlerinin takası ise 3 Ocak Cuma günü yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da benzer bir durum söz konusu. 1 Ocak'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık tarihli vade sonu işlemlerine ait T+2 fiziki teslimat işlemleri ise 3 Ocak'ta yapılacak.

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