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Borsa İstanbul'da Yatay Seyir Devam Ediyor

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında hafif bir değer kaybetti, gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:16
Borsa İstanbul'da Yatay Seyir Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da Günün İlk Yarısı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,02'lik bir değer kaybıyla 9.130,33 puana geriledi. İlk yarı itibarıyla, saat 13:00'da önceki kapanışa göre 1,97 puan azalarak bu seviyeye indi. Toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira olarak ölçüldü.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %0,38 değer kaybedarken, holding endeksi %0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanç sağlayan %1,73 ile inşaat sektörü oldu. Ticaret sektörü ise %1,01 ile en fazla gerileyen sektör olarak öne çıktı.

Küresel Piyasa Beklentileri

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapabileceğine dair beklentilerle pozitif bir seyir izlendi. Bugün, özellikle ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklanıldı.

Enflasyon ve Piyasa Endişeleri

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sona yaklaşmasıyla birlikte, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyona yol açıp açmayacağına dair endişeler devam ediyor.

Analistlerin Gözlemleri

Analistler, öğleden sonra Türkiye'de haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesi gibi verilerin takip edileceğini belirtti. Teknik olarak BIST 100 endeksi için 9.000 ve 8.850 puanları destek, 9.200 ve 9.300 puanları ise direnç seviyeleri olarak değerlendirildi.

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