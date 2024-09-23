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Borsa İstanbul'da Yükseliş Başlangıcı

BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,60 artışla 9.959,21 puandan giriş yaptı. Sektörel hareketlilik dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:59
Borsa İstanbul'da Yükseliş Başlangıcı

Borsa İstanbul'da Haftaya Yükselişle Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya %0,60 oranında bir artışla 9.959,21 puandan başladı. Açılışta, index önceki kapanışa göre 58,95 puan artış gösterdi.

Sektör Endeksleri ve Performans

Bankacılık endeksi %0,98, holding endeksi ise %0,37 değer kazandı. Sektörel bazda en fazla kazandıran banka hisseleri oldu, en çok değer kaybeden ise %1,98 oranıyla madencilik sektöründeki hisseler olarak belirlendi.

Önceki Haftanın Kapanışı

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini %0,76 değer kaybıyla 9.900,25 puandan kapatmıştı.

Küresel Piyasalardaki Analizler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından, ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair beklentiler dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcıların risk iştahını arttırıyor.

Faiz Oranları ve Beklentiler

Analistler, mevcut piyasa koşullarını değerlendirirken, yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık ek faiz indirimi yapacağına yönelik fiyatlamaların olduğunu ifade ediyor. Ancak fiyatlamaların ardından veri akışlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Bugün yurtiçinde finansal hizmetler güven endeksi açıklanacakken, yurtdışında ise küresel imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri izlenecek. Teknik analizlerle birlikte, BIST 100 için 10.000 ve 10.150 seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.700 puanları ise destek konumunda değerlendiriliyor.

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