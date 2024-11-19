Borsa İstanbul'da Yükseliş: BIST 100 Endeksi 9.430,99 Puanla Açıldı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,38 yükselişle 9.430,99 puandan işlem görerek başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışına göre 35,60 puan ve %0,38 artış kaydederek bu seviyeye ulaşmış durumda.

Sektör Endekslerinde Değer Kazanımları

Bankacılık endeksi %0,46, holding endeksi ise %0,34 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en çok kazanan metal ana sanayi %0,79'luk bir artış gösterdi. Tek kaybettiren sektör endeksi ise %0,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Piyasalardaki Genel Görünüm

Önceki gün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100, günü %0,06 değer kazanarak 9.395,39 puandan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sona erdirebileceği beklentileriyle karışık bir seyir gözlemleniyor.

Bugünün Ekonomik Verileri

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), cari işlemler dengesi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasını takip edecekler. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puan direnç seviyeleri iken, 9.350 ve 9.250 puan ise destek noktaları olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.