Borsa İstanbul'da BIST 100 Güne Düşüşle Başladı

BIST 100 endeksi açılışı yüzde 0,18 düşüşle 10.992,82 puandan yaptı; küresel belirsizlik ve düşük işlem hacmi piyasalarda etkili oldu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:03
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 düşüşle 10.992,82 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybederek 11.012,12 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,31 puan ve yüzde 0,18 azalışla 10.992,82 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Sektör Performansları ve Küresel Gelişmeler

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,58 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,57 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması sonrası karışık bir seyir öne çıkarken, Asya'da Çin ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olması nedeniyle bölge genelinde işlem hacmi düşük seyrediyor.

Analist Görüşleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını; yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek; 11.100 ve 11.200 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.

