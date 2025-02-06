Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor: BIST 100 Endeksi 9.842,15 Puanla Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kazanarak 9.842,15 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 122,35 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 93,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performans ve Küresel Etkiler

Bankacılık endeksi %0,44, holding endeksi ise %1,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %5,62yle madencilik sektörü olurken, tek kaybettiren ise %0,54 ile sigorta sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla birlikte pozitif bir seyir gözlemleniyor.

Önemli Veri Gündemi Bekleniyor

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak yılın ilk enflasyon raporu ile yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirtti. Tarım dışı istihdam verisinin Fed'in gelecekteki politikalarına ilişkin önemli ipuçları verebileceği düşünülüyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.900 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 ve 2025 yılı sonu enflasyon tahminlerini respective olarak %44 ve %21 olarak yukarı yönlü güncelleyerek, 2026’da ise %12’ye gerileyeceğini öngördü.