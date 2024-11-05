DOLAR
34,31 0,05%
EURO
37,43 -0,12%
ALTIN
3.026,93 -0,17%
BITCOIN
2.353.370,6 -1,72%

Borsa İstanbul'da Yükselişle Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı, analistler önemli verileri takip ediyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 10:01
Borsa İstanbul'da Yükselişle Başlangıç

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 0,59 oranında bir artışla 8.714,65 puandan işlem görerek başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışa göre 50,77 puan ve yüzde 0,59 artarak bu seviyeye ulaştı.

Sektör Performansı

Bankacılık endeksi, yüzde 0,78 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,53 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazancı yüzde 1,18 ile ulaştırma sağlarken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 0,30 ile menkul kıymetler değer yatırım ortaklığı oldu.

Geçtiğimiz Günün Seyri

Dün, Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir gözlemlenmiş ve BIST 100 endeksi günü yüzde 2,49 değer kaybıyla 8.663,88 puandan tamamlamıştı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimleri öncesi karışık bir durum gözlemleniyor. Yakın sonuçlar veren anketlerin ve artan siyasi belirsizliklerin, piyasa fiyatlamalarını zorlaştırdığı belirtiliyor.

Yatırımcıların Takip Ettiği Veriler

Analistler, bugün Türkiye'de reel efektif döviz kuru ile birlikte, yurtdışında ABD başkanlık seçimleri, İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin yakından takip edileceğini ifade etti. Teknik olarak, BIST 100 endeksinin 8.850 ve 9.000 puanın direnç, 8.600 ve 8.520 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul'da Yükselişle Başlangıç
2
İstanbul'da Yük Mühendisleri ESTA Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
3
Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Coşkuyla Başladı
4
İstanbul AirShow 2024'te Türk Hava Yolları'nın Vizyonu
5
Tekstil Sektörü Yeşil Dönüşüm İçin Toplandı
6
Bankada parası olanlar üzülecek! Selçuk Geçer bizzat açıkladı: Çok büyük zarar edecekler

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor