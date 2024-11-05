Borsa İstanbul'da Yükselişle Başlangıç

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 0,59 oranında bir artışla 8.714,65 puandan işlem görerek başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışa göre 50,77 puan ve yüzde 0,59 artarak bu seviyeye ulaştı.

Sektör Performansı

Bankacılık endeksi, yüzde 0,78 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,53 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazancı yüzde 1,18 ile ulaştırma sağlarken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 0,30 ile menkul kıymetler değer yatırım ortaklığı oldu.

Geçtiğimiz Günün Seyri

Dün, Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir gözlemlenmiş ve BIST 100 endeksi günü yüzde 2,49 değer kaybıyla 8.663,88 puandan tamamlamıştı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimleri öncesi karışık bir durum gözlemleniyor. Yakın sonuçlar veren anketlerin ve artan siyasi belirsizliklerin, piyasa fiyatlamalarını zorlaştırdığı belirtiliyor.

Yatırımcıların Takip Ettiği Veriler

Analistler, bugün Türkiye'de reel efektif döviz kuru ile birlikte, yurtdışında ABD başkanlık seçimleri, İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin yakından takip edileceğini ifade etti. Teknik olarak, BIST 100 endeksinin 8.850 ve 9.000 puanın direnç, 8.600 ve 8.520 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu belirtildi.