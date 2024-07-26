Borsa İstanbul Gün Sonu Raporu

Borsa İstanbul'da Piyasa Durumu

BIST 100 endeksi, günü 10.891,42 puanla kapanarak önceki kapanışa göre %0,18 değer kazandı. Gün içerisinde en düşük 10.850,50, en yüksek ise 10.948,13 puanı gördü.

Hisse Senedi İncelemesi

Endeks, güne 10.911,92 puandan başlamış olup, gün içinde 40,44 puan ve %0,37 artış gösterdi. BIST 30 endeksi ise %0,25 artışla 11.829,48 puana ulaştı.

BIST 100 endeksindeki hisselerin 58’i değer kazanırken, 41’i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Akbank yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasaları

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2.385 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı ise %0,04 azalarak 2.553.500 TL’ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise doların güncel efektif kurunu 32,9355 TL alış ve 33,0675 TL satış olarak belirledi. Önceki efektif kur ise alışta 32,9602 TL, satışta 33,0923 TL olarak açıklanmıştı.

Avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2860 ve dolar/yen paritesi 153,70 seviyelerinde işlem görmekte. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da %2,2 azalışla 79,7 dolara düştü.