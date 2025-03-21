Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,53 Azaldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,53 düşüşle 9.758,53 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:00
Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,53 Azaldı

Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 düşüşle 9.758,53 puan dan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,41 puan ve yüzde 0,53 azalışla 9.758,53 puan a indi.

Sektör Endekslerindeki Değişimler

Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi ise yüzde 0,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise yüzde 0,28 ile bilişim oldu, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,96 ile metal ana sanayi olarak belirlendi.

Dünya Piyasalarında Endişeler Sürüyor

Dün yurt içinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 9.810,94 puan dan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında alacağı yeni adımlara ilişkin endişeler, risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

TCMB Faiz Oranları ve Yeni Önlemler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu. TCMB, finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacağını açıkladı.

Açığa Satış İşlemleri ve Teknik Analiz

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu. Bu kural üst üste 4 işlem haftasında uygulanmış oldu. Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.

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