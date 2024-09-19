Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,01 artışla 9.872,85 puandan başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışına göre 98,36 puan yükseldi.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi ise yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan yine bankacılık oldu.

Küresel Piyasalarda Gözlemler

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 artışla 9.774,49 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından karmaşık bir seyir izlendi. Bugün ise, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Analist Görüşleri

Ekonomistler, Faiz kararı sonrasında piyasalarda oynaklığın arttığına ve ABD borsa endekslerinde karara verilen ilk tepkinin olumlu olmasına rağmen, resesyon endişeleri nedeniyle satıcılı bir kapanış yaşandığına dikkat çekiyor.

Fed Açıklamaları

Fed'den gelen açıklamalarda, ekonomik aktivitelerin sağlıklı bir hızda büyümeye devam ettiği ancak istihdam kazanımlarının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği belirtildi.

TCMB Beklentileri

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylülde TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de tutmasını bekliyor. Yıl sonu faiz beklentisi ise ortalama yüzde 46,65 olarak ifade edildi.

Takip Edilecek İstatistikler

Bugün, TCMB'nin faiz kararının yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık banka istatistiklerinin yanı sıra, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de çeşitli ekonomik verilerin takip edileceği belirtiliyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanlarının destek konumunda olduğu bilgisi veriliyor.