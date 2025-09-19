Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 11.077,51'de

BIST 100, yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puandan açıldı; bankacılık ve holding endeksleri yükseldi, turizm geriledi. Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:59
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 11.077,51'de

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 11.077,51'de

Açılış ve endeks performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puan seviyesinden başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 11.048,11 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,40 puan ve yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,91 ile orman-kağıt-basım, en fazla gerileyen ise yüzde 1,25 ile turizm oldu.

Yurt içi ve küresel görünüm

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminin ardından yatırımcıların temkinli davranmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜİK yayımlıyor: İl Seviyesinde Beşeri Sermaye Endeksi 2021-2023 yarın
2
Helal Tüketim Ekonominin Vazgeçilmezi Olma Yolunda
3
8 GW Hibrit GES ile Türkiye'nin Enerji Açığı Kapanabilir
4
Avrupa Borsaları Lagarde Öncesi Pozitif Seyirde
5
Doğal Gaz Üretimi Son 10 Yılda En Fazla Artış Gösteren Enerji Kaynağı
6
Almanya ÜFE Ağustos: Yıllık %2,2 ile 16 Ayın En Sert Düşüşü
7
Bilgi ve İletişim Sektöründe Brüt Satışlar 5 Yılda 7 Katına Çıktı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği