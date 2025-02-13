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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi %0,78 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,78 artışla 9.855,84 puandan başladı. Bankacılık ve inşaat sektörü kazanç sağladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:01
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi %0,78 Arttı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,78 yükselişle 9.855,84 puandan işlem görerek başlangıç yaptı. Açılışta endeks, önceki kapanışına göre 76,27 puan ve %0,78'lik bir artış gösterdi.

Sektör Performansları

Günün ilk saatlerinde bankacılık endeksi %1,11, holding endeksi ise %0,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı %2,36 ile inşaat sektörü sağlarken, yalnızca finansal kiralama faktoring endeksi %4,02 değer kaybetti.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Yurt içinde satış ağırlıklı bir seyir izlenen piyasalar, önceki gün %1,04 değer kaybederek 9.779,57 puanla günü tamamlamıştı. Küresel piyasalarda ise, ABD'de beklenenden yüksek çıkan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası Başkanının açıklamaları sonrası karışık bir yön izleniyor. Bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) takip ediliyor.

Ödemeler Dengesi Beklentileri

Yurt içinde, Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri önemli bir gündem maddesi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Uzmanlar, 2024 yılı itibarıyla cari işlemler açığının 9 milyar 651 milyon dolar olmasını, 2025 sonunda ise 19 milyar 909 milyon dolar seviyesine ulaşmasını tahmin ediyor.

Tahminler ve Beklentiler

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve haftalık para ile banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında ABD'de ÜFE ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi verilerin yoğun bir şekilde takip edileceğini belirtti. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

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