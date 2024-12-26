Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.962,46 Puanı Aştı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,47 yükselişle 9.962,46 puandan işlem görerek başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 46,24 puan artış kaydederek bu seviyeye ulaştı.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %0,69 ve holding endeksi %0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan bankacılık oldu, tek kaybettiren ise %0,87 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak belirlendi.

Küresel Piyasalarda Temkinli Seyir

Noel tatili sebebiyle işlem hacminin düşük seyrettiği küresel piyasalarda temkinli bir görünüm öne çıkıyor. Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak yılın son para politikası kararına odaklanmış durumda.

TCMB'nin Faiz Kararı Beklentileri

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü %2,52 değer kazanarak 9.916,22 puan ile kapatmıştı. Bugün, TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların en önemli gündem maddesi olacak. AA Finans'ın yürüttüğü beklenti anketine göre, ekonomistler aralık ayında politika faizinin 150 baz puan düşürülüp %48,50'ye çekilmesini öngörüyor.

2025 Yılı Para Politikası Haritası

TCMB, dün yayımladığı 2025 Yılı Para Politikası belgesinde, önümüzdeki yıl uygulanacak para politikasına dair önemli noktaları belirtti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılı için 8 toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantılar öncesinde 3 iş günlük bir sessiz dönemin olacağı ifade edildi.

Döviz Kurları ve Komuniksiyon Süreci

TCMB, döviz kurlarıyla ilgili herhangi bir hedef belirlemediğini, bu konuda herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapılmayacağını açıkladı. Ayrıca, para politikası, makroihtiyati çerçeve ve Türk lirası ile döviz likiditesi yönetiminde iletişimin önemli olduğu vurgulandı.

Bugünün Gündemi

Analistler, bugün TCMB'nin faiz kararının yanı sıra sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık bankacılık istatistiklerinin de takip edileceğini belirtirken, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının gözlemleneceğini dile getirdi. Teknik olarak, BIST 100 endeksi'nde 10.000 ve 10.150 puan direnç, 9.800 ve 9.700 puan ise destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor.