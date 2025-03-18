Borsa İstanbul Günü Düşüşle Tamamladı: BIST 100 Endeksi 10.802,23 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 10.802,23 puan ile kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 59,92 puan azaldı. Gün içerisinde toplam işlem hacmi ise 119,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi ise yüzde 0,56 oranında değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında ise en yüksek artış yüzde 3,12 ile inşaat sektöründe görülürken, en çok kaybı bankacılık endeksi yaşadı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam etse de, geçen hafta yaşanan satış baskısının ardından toparlanmalar gözlemleniyor.

Analistler, yarın iç piyasada veri akışının sakin geçeceğini, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ)'nın faiz kararları ile Avro Bölgesi enflasyon verilerinin dikkatle takip edileceğini belirtiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında olması bekleniyor. Aynı şekilde BoJ'un da politika faizini sabit tutması öngörülüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamaların yatırımcılar tarafından yakından takip edileceği ifade ediliyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.