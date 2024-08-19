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Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,46 artışla 9.866,98 puandan açıldı. Yatırımcılar dikkatle TCMB'nin faiz kararlarını takip ediyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 09:59
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 artış göstererek 9.866,98 puandan işlemlere başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,02 puan ve yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör Endeksleri Arasındaki Gelişmeler

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla kazanan yüzde 0,96 ile inşaat sektörü oldu, en fazla gerileyen ise yüzde 0,55 ile spor sektörü olarak belirlendi.

Geçtiğimiz Haftanın Kapanışı

Cuma günü boyunca düşüş kaydeden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kaybıyla 9.821,96 puandan tamamladı.

Küresel ve Yerel Gelişmeler

Analistler, küresel borsa piyasalarının karışık bir seyir izlediğini ve önümüzdeki günlerde ABD'de gerçekleştirilecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek sinyallerin yatırımcıların odağında olduğunu vurguladı.

Yerli yatırımcılar ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı para politikası kararlarına odaklanmış durumda. AA Finans tarafından yapılan bir anket, ekonomistlerin tamamının, TCMB’nin ağustos ayında %50'lik politika faizini sabit tutmasını beklediğini ortaya koydu. Ayrıca yıl sonu politika faizi beklentisinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

İzlenecek Veriler

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de öncü endeks verilerinin takip edilmesi bekleniyor. Teknik analiz yapan uzmanlar, BIST 100 endeksinin 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç; 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olacağını belirtiyor.

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