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Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 10.174,96 Puanı Aştı

Borsa İstanbul, haftaya %0,93'lük bir artışla 10.174,96 puandan başlangıç yaptı. Sektörlerdeki hareketler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 10:02
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 10.174,96 Puanı Aştı

Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya %0,93 yükselişle 10.174,96 puan seviyesinden işlemlere başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,96 puan ve %0,93 artış göstererek 10.174,96 puana ulaştı. Bankacılık endeksi %0,58, holding endeksi ise %1,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,19 ile taş toprak sektörü oldu. En fazla kaybetme gösteren sektör ise %0,95 ile spor alanında yaşandı.

Pazar Günü Alıcılı Seyir

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini %1,46 değer kazancıyla 10.081,00 puan seviyesinden kapatmıştı.

Küresel Piyasalar ve Ekonomik Veriler

Küresel piyasalardaki karışık seyrin sebebi, dünya genelindeki siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artması. Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları dikkatle takip ediliyor.

ABD’den gelen verilerin, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair iyimserliği artırmasına rağmen, Güney Kore ve Fransa'daki siyasi kargaşalar ile Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi piyasalarda belirsizliğe yol açıyor.

Analistlerin Dikkat Çektiği Veriler

Analistler, bugün yurt içindeki finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışındaki ABD tüketici enflasyon beklentisi, toptan eşya stokları ve Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.250 ve 10.350 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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