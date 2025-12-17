Tescillenmiş Antalya portakalları dünya pazarına tanıtıldı

BATEM'in katkısıyla narenciyede güçlenen Antalya

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından geliştirilen ve tescillenerek dünya pazarındaki yerini alan portakal çeşitleri, Vali Hulusi Şahin'in katıldığı bir etkinlikle tanıtıldı.

Etkinlik, BATEM'in Muratpaşa ilçesindeki merkez yerleşkesinde düzenlendi. Vali Şahin, Antalya ikliminin narenciye üretimi için uygun olduğunu vurgulayarak, “BATEM ile beraber portakal başta olmak üzere narenciye bölgenin ana tarımsal üretimi, ana gelir ve geçim kaynağı haline geldi. Antalya’nın sembolü portakal oldu, şehrimizi portakalla tanıtıyoruz. Özellikle Finike portakalı tadıyla aromasıyla çok özel. Bunlar, emekle bilimle araştırmayla alın teriyle oluyor.” dedi.

Türkiye'nin narenciye gücü ve ihracat vurgusu

Şahin, mühendislerin ve teknikerlerin emeğiyle sektörün büyüdüğünü, Türkiye'nin dünyanın en önemli narenciye üreticilerinden biri haline geldiğini ve bu alanda ihracat yapıldığını belirtti. Antalya'nın hem miktar hem kalite açısından önemli bir üretim merkezi olduğuna değindi ve tarımın gelir adaletini sağladığını, stratejik bir ürün olarak korunmasının önemini vurguladı.

Vali Şahin, Finike portakalının Avrupa Birliği tescil sürecinin sürdüğünü söyleyerek: “Finike portakalının da Avrupa Birliği tescil süreci devam ediyor, inşallah onu da alacağız, bunu başaracağız.” ifadelerini kullandı.

Tanıtılan portakal çeşitleri ve etkinlik programı

Etkinlikte, enstitünün geliştirerek tescillediği "Finike Yerli", "Alanya dilimli", "BATEM Şekeri", "BATEM Fatihi", "BATEM Baharı", "Navelina", "Valencia Late", "Moro", "Yafa" ve "Washington Navel" olmak üzere 10 portakal çeşidi tanıtıldı.

Programda, portakallardan yapılan tatlılar ve atıştırmalıklar davetlilere ikram edildi. Etkinlik, portakal koleksiyon bahçesi gezisi ile sona erdi.

Katılımcılar

Etkinliğe Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İl Tarım Orman Müdürü Fırat Erkal, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile kurum müdürleri, STK ve kooperatif temsilcileri katıldı.

