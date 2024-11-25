Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.618,42 Puanda

Borsa Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,72 yükselişle 9.618,42 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışa göre 68,53 puan artış gösterdi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi, haftanın ilk gününde yüzde 1,05 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,71 artış yaşadı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,36 ile madencilik sektörü oldu.

Piyasa Gelişmeleri

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü %1,94 değer kazanarak 9.549,89 puan seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yatırımcılar Dikkat Kesildi

Analistler, yurt içinde bahar dönemi yatırım eğilimi istatistikleri, kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi gibi verilerin izleneceğini belirtirken, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi verileri takip edilecektir. BIST 100 endeksinin teknik açıdan 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.