Bosch Fabrikası'nda Işıklı Eylem — Bursa'da 2025-2027 TİS'te Anlaşmazlık

Türk Metal ile MESS arasındaki pazarlık çıkmaza girince işçiler fabrikada protesto yaptı

Bursa'daki Bosch Fabrikası çalışanları, 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine fabrika önünde eylem gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde, karanlıkta toplanan işçiler ellerindeki cep telefonlarının ışıklarını yakarak sloganlarla protesto etti. Fabrika bahçesinde alkışlar ve sloganlarla devam eden gösteri, görsel açıdan dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

Görüşmeleri yürüten Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında pazarlıklar, ücret artışı ve sosyal haklar konusunda çıkmaza girdi. Sendikanın yüzde 20 zam ve günlük 35 lira iyileştirme talebine karşılık, işveren tarafı yüzde 5 zam ve 11,50 liralık iyileştirme önerisinde bulundu; bu fark nedeniyle görüşmeler askıya alındı.

Taraflar arasındaki durma noktasının ardından Bosch işçileri, taleplerinin dikkate alınmaması halinde eylemlerin genişletilebileceğini belirtti. Sürecin yönü, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yapılacak yeni görüşmelere bağlı olacak.

İşçiler, pazarlığın yeniden başlamasını beklerken taleplerini hem görsel hem de sesli eylemlerle kamuoyuna duyurmaya devam edeceklerini ifade etti.

