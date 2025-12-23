DOLAR
42,82 -0,02%
EURO
50,61 -0,5%
ALTIN
6.174,31 -1,16%
BITCOIN
3.749.651,37 0,93%

Bosch Fabrikası'nda Işıklı Eylem — Bursa'da 2025-2027 TİS'te Anlaşmazlık

Bursa'daki Bosch işçileri, 2025-2027 TİS görüşmelerinin tıkanması üzerine sabah ışıklı eylem düzenledi; pazarlık yüzde 20-5 zam farkıyla askıya alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:44
Bosch Fabrikası'nda Işıklı Eylem — Bursa'da 2025-2027 TİS'te Anlaşmazlık

Bosch Fabrikası'nda Işıklı Eylem — Bursa'da 2025-2027 TİS'te Anlaşmazlık

Türk Metal ile MESS arasındaki pazarlık çıkmaza girince işçiler fabrikada protesto yaptı

Bursa'daki Bosch Fabrikası çalışanları, 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine fabrika önünde eylem gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde, karanlıkta toplanan işçiler ellerindeki cep telefonlarının ışıklarını yakarak sloganlarla protesto etti. Fabrika bahçesinde alkışlar ve sloganlarla devam eden gösteri, görsel açıdan dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

Görüşmeleri yürüten Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında pazarlıklar, ücret artışı ve sosyal haklar konusunda çıkmaza girdi. Sendikanın yüzde 20 zam ve günlük 35 lira iyileştirme talebine karşılık, işveren tarafı yüzde 5 zam ve 11,50 liralık iyileştirme önerisinde bulundu; bu fark nedeniyle görüşmeler askıya alındı.

Taraflar arasındaki durma noktasının ardından Bosch işçileri, taleplerinin dikkate alınmaması halinde eylemlerin genişletilebileceğini belirtti. Sürecin yönü, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yapılacak yeni görüşmelere bağlı olacak.

İşçiler, pazarlığın yeniden başlamasını beklerken taleplerini hem görsel hem de sesli eylemlerle kamuoyuna duyurmaya devam edeceklerini ifade etti.

TÜRK METAL SENDİKASI İLE MESS ARASINDA YÜRÜTÜLEN 2025-2027 DÖNEMİ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ...

TÜRK METAL SENDİKASI İLE MESS ARASINDA YÜRÜTÜLEN 2025-2027 DÖNEMİ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNİN TIKANMASI ÜZERİNE BURSA’DAKİ BOSCH FABRİKASI’NDA ÇALIŞAN İŞÇİLER EYLEME BAŞLADI. ZAM VE İYİLEŞTİRME TALEPLERİNE KARŞILIK VERİLEN TEKLİFİN YETERSİZ BULUNMASI NEDENİYLE İŞÇİLER YEMEKHANELERDE ÇATAL-KAŞIK VURUP CEP TELEFONU IŞIKLARIYLA PROTESTO GERÇEKLEŞTİRDİ.

TÜRK METAL SENDİKASI İLE MESS ARASINDA YÜRÜTÜLEN 2025-2027 DÖNEMİ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bosch Fabrikası'nda Işıklı Eylem — Bursa'da 2025-2027 TİS'te Anlaşmazlık
2
Edremit Ticaret Odası Düsseldorf’a İş ve Turizm Çıkarması
3
Trump Washington D.C.'de Haydar Çolakoğlu'nu Kabul Etti: Türkiye-ABD Ticaretine Vurgu
4
Dolap 2024 Döngüsel Etki Raporu: İkinci El Satışlarla 307 bin 340 Ton Karbon Azaltıldı
5
Arşiv Buluntusu Türk Çayı Tarihini Geriye Çekti: Rize'de Rauf Başar'ın Belgeleri
6
Kütahya'da Öğretmenevi İnşaatını Vali Musa Işın İnceledi
7
Kadooğlu Yağ'a 'Gaziantep’in Yıldızları' Ödülü

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi