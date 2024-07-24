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Bosch, JCH'den İklimlendirme İşini Satın Alıyor

Bosch, Johnson Controls-Hitachi Klima ortak girişimini satın alarak iklimlendirme pazarındaki liderliğini pekiştirecek.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:48
Bosch, JCH'den İklimlendirme İşini Satın Alıyor

Bosch, Johnson Controls-Hitachi Klima İşini Satın Alıyor

Bosch Grubu, Johnson Controls-Hitachi Klima (JCH) ortak girişimini satın alma sürecine girdi. Bu stratejik hamle ile birlikte Bosch, küresel iklimlendirme pazarında liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Stefan Hartung'un Açıklamaları

Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, bu satın almanın şirket tarihindeki en büyük işlem olduğunu belirtirken, "Bu adım, 2030 stratejimizin önemli bir kilometre taşıdır. Büyüyen iklimlendirme pazarında lider konumumuza yükseleceğiz" dedi.

Sektörel Büyüme ve Yatırım Planları

2022 yılında JCH ile birlikte yaklaşık 4 milyar avro ciro elde eden Bosch, bu satın almayla birlikte iklimlendirme pazarındaki cirosunu 9 milyar avro'ya çıkaracağını öngörüyor. Hartung, ABD ve Asya’daki varlıklarını güçlendirerek stratejik dengesini sağlamlaştıracaklarını da vurguladı.

Christian Fischer'in Değerlendirmesi

Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Christian Fischer, "Teknolojik ilerlemeler ve yeni düzenlemelerin etkisiyle, pazarın 2030 yılına kadar %40 büyümesi bekleniyor. Satın alınan işler, şirketimizin temelini oluşturacak" diye konuştu.

Georges Oliver’in Yanıtı

Johnson Controls Üst Yöneticisi George Oliver, bu anlaşmanın Bosch'un portföyünü tamamlayacağını ve Bosch’un liderliğinin, yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam etmeyi sağlayacağını belirtti.

Hitachi'nin Görüşleri

Hitachi Başkan Yardımcısı ve İcra Başkanı Temsilcisi Jun Abe, "Bosch gibi global bir tedarikçinin Hitachi markasının büyümesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Bu işlem, 8 milyar dolara mal olacak ve 12 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Bosch, dünya genelinde 30'dan fazla ülkede 16 üretim tesisi ve 12 mühendislik merkezi ile bu alanda varlık gösterecek.

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