Böyle kredi görülmedi! Tam 20 milyon TL tak diye verilecek: Başvuru şartına dikkat

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile önemli bir adım attığını duyurdu. Bakan Kacır, yapılan işbirliği kapsamında KOBİ'lerin dijital dönüşüm projelerini desteklemek için 300 milyon avroluk bir finansmanın sağlandığını belirtti.

Bakan Kacır, düzenlenen "KOBİ Dijital Dönüşüm Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, KOBİ'lerin rekabetçiliklerini artırmak ve verimliliklerini yükseltmek amacıyla bu adımı attıklarını vurguladı. Yapılan anlaşma ile KOBİ'lerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını belirlemek ve yol haritasını oluşturmak için "Dijital Dönüşüm ve Olgunluk Değerlendirme Analizi" yapıldığını açıkladı.

Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında ilerlemesine büyük katkı sağlayacak bu finansmanın yanı sıra, TÜBİTAK aracılığıyla da dijital dönüşüm alanında desteklerin artırıldığını ifade etti. Türkiye'nin, KOBİ'lerin teknolojik altyapılarını güçlendirerek uluslararası rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda adımlar attığını belirten Bakan Kacır, bu çerçevede firmaların dijital dönüşüm projelerini Ar-Ge aşamasından seri üretime kadar desteklediklerini ve yeni teknolojilere entegrasyonu teşvik ettiklerini dile getirdi.





Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yapılan işbirliğinin, Türkiye ekonomisinin dört bir yanında faaliyet gösteren KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuklarında önemli bir mihenk taşı olduğunu söyleyen Kacır, bu adımın Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki ilerlemesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Bakan Kacır, Türkiye'nin gelecekteki sanayi stratejilerini şekillendirecek bu tür önemli adımların, ülkenin ekonomik büyümesi ve küresel rekabet gücünü artırması açısından kritik bir rol oynadığını belirtti.