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BP'nin Üçüncü Çeyrek Karı Yüzde 30 Düştü

BP'nin 2023 üçüncü çeyrek karı yıllık bazda yüzde 30 gerileyerek 2,3 milyar dolara düştü.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:44
BP'nin Üçüncü Çeyrek Karı Yüzde 30 Düştü

BP'nin Karındaki Düşüş

Enerji devi BP, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde karını yıllık bazda yüzde 30 oranında düşüşle 2,3 milyar dolar olarak açıkladı. Şirket, bu durumun, küresel ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve özellikle Çin'deki petrol talebindeki zayıflamadan kaynaklandığını belirtti.

Mali Veriler ve Performans

BP'nin 2023 üçüncü çeyrek karı, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir düşüş yaşadı. 2022'nin üçüncü çeyreğinde 3,3 milyar dolar kar elde eden şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 2,8 milyar dolar kazanç sağlamıştı. Yani, bu yılın üçüncü çeyreği, 2020'nin son çeyreğinden bu yana en düşük dönemlik performans olarak kayıtlara geçti.

Gelecek Beklentileri

Şirket, mali durumu düzeltmek adına gelen üç ay boyunca 1,75 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu adım, BP'nin gelecekteki performansını artırmayı hedefliyor.

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