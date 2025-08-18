DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,78 0,34%
ALTIN
4.402,09 -0,43%
BITCOIN
4.706.664,92 2,2%

Brent petrol 65,79 dolar seviyesinde — Trump-Putin görüşmesinin etkisi

Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor; Trump-Putin görüşmesinin olumlu sinyalleri, Jackson Hole ve jeopolitik riskler fiyatları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:44
Brent petrol 65,79 dolar seviyesinde — Trump-Putin görüşmesinin etkisi

Brent petrol 65,79 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 65,79 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü 66,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,77 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 65,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,39 dolardan işlem gördü.

Piyasa tepkisi: Trump-Putin görüşmesi ve diplomasi

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna'da barış sağlanmasına yönelik yapılan görüşmeden gelen olumlu sinyaller fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Trump, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını belirtti. Putin ise Trump ile vardıkları anlayışın hedefe ulaşma ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yol açacağını umduğunu söyledi.

Donald Trump bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Piyasa beklentileri ve yaptırımlar

Analistler, söz konusu görüşmelerden sonuç alınamayabileceği beklentisinin hakim olduğunu, ancak bir sonuçlanma durumunda piyasaya daha fazla Rus petrolü tedarikinin gelmesinin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceğini belirtiyor.

Rus petrolünün başlıca ithalatçılarını hedef alan ikincil yaptırımlar konusunda ise Trump'ın, özellikle Çin'e yönelik, henüz adım atmayı planlamadığı ifade ediliyor.

Yatırımcılar ayrıca, 21 Ağustos'ta ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine dair vereceği sözlü yönlendirmeleri takip edecek.

Teknik seviyeler

Brent petrolde teknik olarak 72,17 dolar direnç, 64,37 dolar destek olarak izlenebilir.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enerji Yatırımı Yapacaklara Uzman Firmalarla Çalışma Tavsiyesi
2
Halkbank'tan Bodrum iddialarına yalanlama: Genel Müdür iddiası gerçeğe aykırı
3
Türk Yapımı Sıcak Hava Balonlarına 11 Ülkeden Talep: 42 Balon İhraç Edildi
4
DHMİ: İstanbul ve Antalya Havalimanları 7 Ayda Her 3 Yolcudan 2'sini Ağırladı
5
Osmaniye'de mısır hasadı başladı: Rekolte 463 bin ton bekleniyor
6
Avrupa Borsaları Zelenskiy–Trump Görüşmesi Öncesi Düşüşte (İngiltere Hariç)

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar