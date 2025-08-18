Brent petrol 65,79 dolar seviyesinde — Trump-Putin görüşmesinin etkisi

Brent petrol 65,79 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 65,79 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü 66,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,77 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 65,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,39 dolardan işlem gördü.

Piyasa tepkisi: Trump-Putin görüşmesi ve diplomasi

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna'da barış sağlanmasına yönelik yapılan görüşmeden gelen olumlu sinyaller fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Trump, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını belirtti. Putin ise Trump ile vardıkları anlayışın hedefe ulaşma ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yol açacağını umduğunu söyledi.

Donald Trump bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Piyasa beklentileri ve yaptırımlar

Analistler, söz konusu görüşmelerden sonuç alınamayabileceği beklentisinin hakim olduğunu, ancak bir sonuçlanma durumunda piyasaya daha fazla Rus petrolü tedarikinin gelmesinin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceğini belirtiyor.

Rus petrolünün başlıca ithalatçılarını hedef alan ikincil yaptırımlar konusunda ise Trump'ın, özellikle Çin'e yönelik, henüz adım atmayı planlamadığı ifade ediliyor.

Yatırımcılar ayrıca, 21 Ağustos'ta ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine dair vereceği sözlü yönlendirmeleri takip edecek.

Teknik seviyeler

Brent petrolde teknik olarak 72,17 dolar direnç, 64,37 dolar destek olarak izlenebilir.