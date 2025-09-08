Brent petrol 66,57 dolara yükseldi — OPEC+ kararları ve savaş endişeleri fiyatları yukarı çekti

Brent petrol varili 66,57 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün uluslararası piyasalarda varil fiyatı 66,57 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Cuma günü fiyat 66,86 dolara kadar yükselmiş, günü ise 65,45 dolardan tamamlamıştı.

Piyasa verileri

Bugün saat 09.37 itibarıyla Brent fiyatı yüzde 1,7 artışla 66,57 dolara çıktı. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,77 dolardan işlem gördü.

Fiyatları etkileyen gelişmeler

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası oluşan yaptırım endişeleri ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun sınırlı üretim artışı kararı etkili oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus güçlerinin başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 800'den fazla insansız hava aracı (İHA), 4 balistik füze ve 9 seyir füzesi kullandığını bildirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, İHA'ların büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini ancak 54 İHA ile 9 füzenin kentteki hedeflere isabet ettiğini açıkladı. Saldırının, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı hava saldırısı olduğu ve Rus güçlerinin ilk kez hükümet binasını vurduğu kaydedildi.

Dün Beyaz Saray öncesi yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda ikinci aşamaya geçmeye hazır olduğunu söyledi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa da cuma günü Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarla ilgili çalışmalara hız verildiğini ve bu kapsamda ABD'ye heyet gönderileceğini duyurdu.

OPEC+ üretim kararı ve piyasa etkisi

OPEC+ grubuna üye 8 ülke dün petrol üretimini ekim ayında günlük 137 bin varil artırma kararı aldı. Kararı alan ülkeler arasında Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman yer alıyor. Bu artış beklentilerin altında kalırken, piyasalar sınırlı üretim artışı kararının yarattığı rahatlamayla desteklendi. Grup daha önce eylül için 547 bin varil, ağustos için 548 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

Teknik seviyeler

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 70,07 dolarun direnç, 63,43 doların destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.