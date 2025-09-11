Brent Petrol 67,19 Dolara Geriledi: EIA Stokları ve OPEC+ Etkisi

Brent petrol varili 67,19 dolardan işlem görüyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 67,19 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Dün 67,59 dolara kadar yükselen Brent, günü 67,39 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Bugün saat 09.20 itibarıyla fiyat yüzde 0,3 düşüşle 67,19 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 63,29 dolardan işlem gördü.

Piyasa dinamikleri: talep zayıflığı ve artan arz endişeleri

Petrol fiyatları, ABD'de zayıf talep göstergeleri ve artan arz endişeleriyle aşağı yönlü ivmelendi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta piyasa beklentisinin üç katından fazla artarak yaklaşık 3 milyon 900 bin varil yükseldi. Benzin stokları ise aynı dönemde 1,5 milyon varil artış gösterdi.

Bu stok artışları, yavaşlayan iş gücü piyasası ve düşen üretici fiyatlarıyla birlikte ABD ekonomisinde soğuma sinyallerini güçlendiriyor.

Arz cephesinde OPEC+ kararı

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları (OPEC+), 7 Eylülde aldığı kararla ekimden itibaren üretimi artırma kararı aldı. Artış önceki aylara göre daha sınırlı olsa da piyasalarda düşüş baskısını artırıyor. Uzmanlar, yükselen üretimin gelecek aylarda stoklarda büyük artışlara yol açarak fiyatlarda sert düşüşe neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Fed beklentileri ve siyasi açıklamalar

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed)ın gelecek hafta faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlayan faktörler arasında yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında ülkede enflasyon olmadığını savunarak Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi yapacağı beklentisi etkili olmaya devam ediyor. Banka'nın 25 baz puan indirimine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan indirim ihtimali yüzde 12 olarak hesaplanıyor; yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık gevşeme öngörülüyor. Faizlerin düşmesi, tüketici borçlanma maliyetlerini azaltarak ekonomik büyümeyi ve petrol talebini artırabilir.

Teknik görünüm

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 68,73 doları direnç, 65,09 doları ise destek bölgesi olarak izliyor.