Brent petrol 67,27 dolardan işlem görüyor — Jeopolitik riskler ve ABD stokları

Brent petrol 67,27 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,27 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 67,32 dolar seviyesine kadar yükselen fiyat, günü 67,13 dolar ile tamamladı.

Piyasa görünümü

Bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 67,27 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,56 dolardan işlem gördü.

Fiyatları etkileyen gelişmeler

Petrol fiyatları, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik umutların azalması ve bununla ilişkili olarak devam eden jeopolitik risk beklentilerinin güçlenmesiyle yükseldi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın dün gece "bu yılın en büyük hava saldırılarından birini" gerçekleştirdiğini bildirerek saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, küresel barış girişimlerine rağmen Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü ve Moskova'dan savaşı bitirmek için ciddi müzakerelere hazır olduklarına dair herhangi bir işaret gelmediğini belirterek, "Başka şeylere, güçlü yaptırım ve tarifelere ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, ABD'de güçlü petrol talebine işaret eden veriler fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon varil azalarak 420 milyon 700 bin varile gerilediğini bildirdi. Piyasa beklentisi yaklaşık 800 bin varil düşüş yönündeydi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmayı takip edecek. Powell'ın sözlü yönlendirmelerde bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin net mesajlar vermesi bekleniyor. Analistler, daha düşük faiz oranlarının ekonomik büyümeyi teşvik ederek petrol talebini artırabileceğini ve fiyatları yukarı çekebileceğini öngörüyor.

Teknik seviyeler

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 72,73 dolar'ın direnç, 60,88 dolar'ın destek olarak izlenebileceğini belirtiyor.