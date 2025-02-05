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Brent Petrol Fiyatı: 75,86 Dolara Ulaşırken Arz Talep Dengesizliği Devam Ediyor

Brent petrolün varil fiyatı 75,86 dolara yükseldi. ABD'deki stok artışı fiyatları etkiliyor. Uzmanlar ticaret savaşı riskine dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:58
Brent Petrol Fiyatı: 75,86 Dolara Ulaşırken Arz Talep Dengesizliği Devam Ediyor

Brent Petrol Fiyatı 75,86 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,86 dolardan işlem görmekte. Önceki gün 76,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,82 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugün saat 09:38 itibarıyla kilit fiyat, kapanışa göre yüzde 0,05 artarak 75,86 dolara ulaştı. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,38 dolardan alıcı buldu.

Petrol Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri

Petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketinin ardında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "maksimum baskı" politikasını yeniden gündeme getiren başkanlık kararnamesini imzalaması yatıyor. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyaz Saray'da yapılan imza töreninde, bu kararnamesinin detaylarını aktardı.

Trump, bu imzayı atmaktan memnun olmadığını ifade ederken, "Bunu kullanmak zorunda kalmayacağımızı umuyorum" dedi. Söz konusu kararın ardından, küresel petrol arzında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle fiyatların yukarı yönlü hareket etmesinin desteklendiği düşünülüyor.

Gümrük Vergisi Kararlarının Etkisi

Ayrıca, Trump'ın Meksika ile Kanada'ya uygulamayı planladığı gümrük vergisi kararlarını 1 ay durdurması, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, geniş kapsamlı gümrük vergisi uygulamalarının kısa vadede petrol fiyatlarını baskılayacağına, ancak uzun vadede küresel büyümeyi olumsuz etkileyerek bir ticaret savaşına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum da fiyatların yukarı doğru hareket etmesine zemin hazırlayabilir.

ABD'de Stok Artışı Fiyatları Etkiliyor

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketeni ABD'de stoklardaki beklenmedik artış, fiyatların daha fazla yükselmesini engelleyen bir diğer faktör oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından yapılan öngörüye göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, önceki haftaya göre 5 milyon 25 bin varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi ise stokların 3 milyon 170 bin varil artacağı yönündeydi. Stoklardaki bu beklenenden fazla artış, ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü etkiliyor.

Teknik Analiz

Brent petrol fiyatlarında teknik olarak 77,74 dolar seviyesinin direnç ve 74,04 dolar seviyesinin destek olarak izlenebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu seviyelerin takip edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

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