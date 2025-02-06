Brent Petrol Fiyatları 74,67 Dolar Seviyesinde İstikrarlı Kalıyor

Brent Petrol Fiyatları Güncel Durum

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili, 74,67 dolardan işlem görüyor. Önceki gün 76,13 dolara kadar yükselmesine rağmen, gün sonunda 74,58 dolara gerileyen Brent petrol, bugün saat 10.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 74,67 dolara ulaştı. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 71,12 dolardan alıcı buldu.

Fiyat Dalgalanmalarının Sebepleri

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun mart ayı resmi satış fiyatlarını yükseltmesinin ardından kısmi bir artış gösterdi. Ancak, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’deki ham petrolstoklarındaki artış, talep konusunda endişeleri artırarak fiyatların yılın en düşük seviyelerinde kalmasına neden oldu.

Saudi Aramco'nun mart ayı petrol satış fiyatını 2,4 dolar yükseltmesi, piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşerek Ağustos 2022’den bu yana yapılan en yüksek artış olarak kaydedildi. Uzmanlar, bu adımın arz yönlü baskılara karşılık olarak atıldığını belirtiyor.

ABD Stok Verileri ve Etkileri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) açıkladığı veriler, ABD'deki petrol stoklarının arttığını gösterdi. EIA'nın haftalık petrol raporuna göre, ülkenin ticari ham petrol stokları, geçen hafta yaklaşık 8 milyon 700 bin varil artarak 423 milyon 800 bin varil seviyesine çıktı. Tahminlerin 5 milyon 25 bin varil artacağı öngörülüyordu. Bu beklenenden fazla artış, talebin düştüğüne işaret ederek petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü hareketleri kısıtladı.

Gelecek Beklentileri ve Teknik Analiz

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini artırma kararını 1 ay ertelediğini açıklaması da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Teknik analizlere göre, Brent petrol için 81,78 dolar direnç, 73,52 dolar ise destek olarak izleniyor.