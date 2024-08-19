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Brent Petrol Fiyatları: Talep Endişeleri ve Piyasa Durumu

Brent petrol varil fiyatı 79,41 dolara geriledi. Çin'deki zayıf talep ve Orta Doğu'daki gelişmeler etkili oldu.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 09:17
Brent Petrol Fiyatları: Talep Endişeleri ve Piyasa Durumu

Brent Petrol Varil Fiyatı Güncel Durum

Brent petrolün güncel varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 79,41 dolar olarak işlem görmekte. Geçtiğimiz Cuma günü fiyat 81,02 dolara kadar yükselmişken, günü 79,68 dolardan kapatmıştı.

Piyasalarda Düşüşün Nedeni

Bugün saat 09.11 itibarıyla Brent petrol varil fiyatında yaşanan değişiklikler, kapanışa göre %0,34 azalarak 79,41 dolara gerilemiştir. Aynı zamanda Batı Texas türü (WTI) ham petrol varili 75,23 dolardan işlem buldu.

Çin, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olarak kabul ediliyor ve bu ülkede talep zayıflığına dair endişeler, petrol fiyatlarının düşüşüne neden olmaktadır. Uzmanlar, Çin'in ekonomik büyüme beklentilerini düşürmesi sebebiyle talep yavaşlayacağını öne sürüyor.

Çin Ekonomisi Üzerine Veriler

Geçtiğimiz hafta elde edilen veriler, yeni ev fiyatlarının son dokuz yılın en hızlı düşüşünü gösterdiğini, sanayi üretiminin yavaşladığını ve işsizlik oranının artış gösterdiğini ortaya koydu. Sanayi üretimi, yıllık bazda %5,1 artışla tahminlerin altında kalırken, işsizlik oranı %5,2 düzeyine çıkarak beklentileri aştı.

Orta Doğu'daki Gelişmeler

Orta Doğu'daki ateşkes ihtimalinin piyasalardaki arz endişelerini hafiflettiği gözlemleniyor. Ara bulucular, İsrail ve Hamas arasında bir anlaşmaya varmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakereler henüz sonucunu vermedi.

ABD'nin Rolü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunu görüşmek üzere yapılan görüşmelere katılmak üzere İsrail’e giderek temaslarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ise, Gazze Şeridi'nde hala ateşkesin mümkün olduğuna inandığını belirtti ve "Görüşmeler devam ediyor ve pes etmiyoruz," dedi.

Teknik Analiz

Brent petrol için teknik olarak 79,71 ile 80,25 dolar aralığının direnç, 79,17 ile 78,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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