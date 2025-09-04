Brüksel'de Çiftçiler MERCOSUR Ticaret Anlaşmasını Protesto Etti

Brüksel'de Çiftçiler MERCOSUR Anlaşmasını Protesto Etti

Gösteri Lüksemburg Meydanı'nda yapıldı

Brüksel'de çeşitli çiftçi birliklerinin çağrısıyla bir araya gelen yaklaşık 200 gösterici, Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'nda AB'nin Latin Amerika ülkeleriyle yapmayı planladığı serbest ticaret anlaşmalarına tepki gösterdi.

Çiftçiler meydana sembolik olarak bir traktör ve çok sayıda saman balyası getirirken, alanda 'MERCOSUR'u durdurun', 'Gelecek yok' ve 'AB-MERCOSUR anlaşmasını istemiyoruz' yazılı pankartlar taşıdı.

Talepler ve endişeler

Göstericiler, Avrupa Birliği'nin Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyesi olduğu Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılması planlanan anlaşmanın tarım ve hayvancılık ürünlerini de kapsadığına dikkat çekti. Protestocular, Latin Amerika'dan gelecek özellikle et ve tavuk ürünlerinin AB'nin çevre ve sağlık standartlarına uygun olmadığı ve bunun piyasa dengelerini bozacağı yönünde endişelerini dile getirdi.

AB süreci ve siyasi tablo

AB Komisyonu, dün MERCOSUR ve Meksika ile daha önce uzlaşılan ticaret anlaşmalarının yasal metinlerini hazırlayarak onay için üye ülkelere sundu. Komisyon tarafından hazırlanan metinler, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile yürürlüğe girecek.

Anlaşmaların kabulü için, AB nüfusunun en az %65'ini temsil eden en az 15 üye ülkenin çoğunluğunun onayı gerekiyor. Almanya ve İspanya gibi bazı üye devletler söz konusu anlaşmaları desteklerken, Fransa ve Polonya gibi tarım ve hayvancılık sektörleri güçlü olan ülkeler buna karşı çıkıyor.

Brüksel'deki gösteri, MERCOSUR ve benzeri serbest ticaret anlaşmalarının AB içinde yarattığı ayrışmayı ve tarım politikalarına ilişkin endişeleri bir kez daha görünür kıldı.