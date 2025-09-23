Brüksel'de Türkiye-AB Tarım ve Gıda İşbirliği Görüşüldü

Brüksel'de Türkiye-AB tarım ve gıda işbirliği masaya yatırıldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel'de düzenlenen "Daha Rekabetçi ve Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Değer Zincirine Doğru" programının açılışında Türkiye-AB ilişkilerinde tarım ve gıda işbirliğinin önemine dikkat çekti. Program, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirildi.

Kaymakcı: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi tüm tarafların yararına

Kaymakcı, AB Komisyonu ile tarım alanında faaliyet gösteren Türk ve AB özel sektör temsilcilerinin bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, tarım ve gıda sektöründeki tedarik zincirlerinin günümüzdeki önemine vurgu yaptı. Kovid-19 salgını sürecinde üretim ve ulaştırma alanında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

"Tarım ürünleri, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin bir parçası değil. Gümrük Birliği'nde Türk tarımının çok sınırlı bir kısmı var. Gümrük Birliği'ni tarım da dahil olacak şekilde güncellememiz bütün tarafların çıkarına olur."

Kaymakcı, Türkiye'nin tarımsal GSYH'sinin yaklaşık 75 milyar dolar olduğunu anımsattı. Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründeki ihracatının 33 milyar dolar düzeyine ulaştığını ve AB ile tarımsal ticaretin yaklaşık 12 milyar avro olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin aday ülke statüsüyle AB'nin IPARD fonlarından yararlandığını belirtti.

Kaymakcı, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu toplantısının yıl sonundan önce yapılmasını umduğunu ekledi.

TİM ve sektör temsilcilerinden işbirliği çağrısı

TİM Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, tarımın yalnızca ekonomik bir alan olmadığını; aynı zamanda ülkeler arasında stratejik ve insani bağlar kurduğunu vurguladı. Mutlu, iklim değişikliği, biyolojik tehditler ve gıda güvenliği endişelerinin AB ve Türkiye'yi ayrı düşünülemez hale getirdiğini söyledi.

"Aynı bakış açılarını paylaşıyoruz, aynı risklerle karşı karşıyayız ve tüketicilerimizin beklentileri de çok benzer. Dolayısıyla işbirliği bir tercih değil bir tür zorunluluktur."

Mutlu, tamamlayıcı üretim yapılarıyla denge ve güvenliğin sağlanabileceğini, işbirliğinin ticaret hacimlerinin ötesinde projelerin sürdürülebilirliğine de yansıması gerektiğini belirtti. Ayrıca iklim değişikliğine karşı yenilikçi projeler, su yönetimi ve biyolojik tehditlere karşı erken uyarı sistemleri gibi ortak alanlara açıklık vurgulandı.

TİM Brüksel Temsilcisi Mehmet Tan ise tarım ve gıdanın gıda güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve kırsal geçim kaynakları açısından merkezi önem taşıdığını belirterek mevzuat, inovasyon ve değer zincirinin sürdürülebilirliğine odaklanılması gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu ve yuvarlak masa tartışmaları

AB Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Direktörü Elisabetta Siracusa, "AB Tarım ve Gıda Vizyonu" çerçevesinde Türkiye ile tarımsal ticarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında düzenlenen "Daha Rekabetçi ve Sürdürülebilir Tarım-Gıda Değer Zincirlerine Doğru: Türkiye ve AB Nasıl İş Birliği Yapabilir?" başlıklı yuvarlak masa toplantısında mevcut ticaret çerçevesi, gıda güvenliği standartları, gümrük prosedürlerinin etkin uygulanması, sürdürülebilir ticaret uygulamalarının teşviki ile inovasyon ve dijital dönüşümün tarım-gıda değer zincirlerini nasıl güçlendirebileceği ele alındı.

Programın ardından çok sayıda yabancı davetlinin katıldığı bir resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Daimi Temsilcilikte, "Daha Rekabetçi ve Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Değer Zincirine Doğru" adlı program düzenlendi. Etkinliğin açılışında Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı (solda), TİM Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu (ortada) ve TİM Brüksel Temsilcisi Mehmet Tan (sağda) konuşma yaptı.