Bu akşam 21.00'dan itibaren hesaplara 50.000 TL ek ödeme! 18-65 yaş arasına büyük fırsat

1 Mayıs'tan itibaren vatandaşlara yeni destek ödemeleri başlayacak. Yeni ödemeler bugünden itibaren açıklandı. 18 yaşını dolduran kişiler TC kimlik numaralarını kaydettirerek 50.000 TL tutarında ödeme almaya hak kazanır. Ayrıca bazı bankalar faizsiz finansman desteği de sunuyor. Mayıs 2024 ihtiyaç kredisinde faiz oranlarıyla faizsiz kredi veren bankaların listesi haberlerimizin detayında yer alıyor.

Bankaların kredi faiz oranı her ay değişmektedir. Mayıs 2024'ten itibaren kredi faiz oranlarına ilişkin yeni haberler geldi. 18 yaşını dolduran tüm vatandaşlar TC kimlik numarasıyla başvuru yaparak düşük faize sahip kredi desteğinden yararlanabiliyor. 1 Mayıs'tan itibaren IBAN numaralarına 50.000 TL'den başlayan nakit desteği ödemeleri açıklandı. Peki kimler nakdi yardım alabilir? TC kimlik numarası ve Mayıs 2024 ihtiyaç kredisinde faiz ödeme detayları şöyle;

"IBAN numaralarına 50.000 TL ödemeler 1 Mayıs'tan itibaren başlayacak"





1 Mayıs'tan itibaren 18 yaş ve üzeri IBAN numarasına sahip vatandaşlara 50 bin TL tutarında nakdi yardım ödemesi yapılmaya başlanacak. Acil paraya ihtiyacınız varsa: Nakit ihtiyacınız varsa yarından itibaren uygulama üzerinden ödeme alabilirsiniz. Hem özel hem de kamu bankalarının sunduğu özel kredi paketleri bulunmaktadır. Mayıs ayında güncellenmiş olan faiz oranlarıyla beraber nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, talep etmeleri halinde ödeme imkânından yararlanabilecek.

TC kimlik numaranızı kullanarak başvuru yapmanız durumunda herhangi bir kefil veya gelir belgesi gerekmemektedir.

Nasıl başvurulur?

Şubeye gitmenize gerek kalmadan dilediğiniz bankadan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Dijital bankacılık hizmetleri artık hem kamu hem de özel bankalar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. TC kimlik numaranızı kullanarak SMS veya mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunmak çok kolaydır. Seçtiğiniz bankanın resmi internet sitesini ziyaret ederek başvuru şartlarını inceleyebilir, kolay başvuru seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

BANKALARIN GÜNCELLENMİŞ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI





Bankalar her ay olduğu şekilde mayıs ayında da kredi faizlerini güncelliyor. Mayıs 2024 itibarıyla banka kredi faiz oranları listesi açıklandı. Mayıs 2024 güncel bankalararası kredi faiz oranları şu şekilde:

Garanti BBVA ihtiyaç kredisinin faiz oranı yüzde 0,64

Qnb Finansbank'tan yeni müşterilere faizsiz kredi

Akbank'tan faizsiz hızlı ihtiyaç kredisi

Halkbank'ın ihtiyaç kredisinin faiz oranı yüzde 3,99

Vakıfbank ihtiyaç kredisinin faiz oranı yüzde 3,69

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi yüzde 3,94

Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi yüzde 3,99

Enpara.com Komisyonsuz İhtiyaç Kredisi yüzde 4,95

Cepteteb'in Hoşgeldin Kredisi yüzde 4,24

ING Bank Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Kredisi yüzde 3,87

İş Bankası İhtiyaç Kredisi yüzde 4,75

Yapı Kredi Bankası 3 ay ödeme erteleme ile ihtiyaç kredisi yüzde 5,99

Deniz Bank Eğitim Kredisi yüzde 4,28

Not: Banka finansman oranları farklılık gösterebilir. Bu nedenle başvuruda bulunmadan önce her bankanın resmi internet sitesini kontrol etmenizi öneririz.