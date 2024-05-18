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Bedavaya sebze veriliyor! Hasatlar Hatay’lıların elinde kaldı

Zararlarını bedavaya dağıtarak kapatıyorlar! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 00:12
Bedavaya sebze veriliyor! Hasatlar Hatay’lıların elinde kaldı

Sebzeyi bedavaya dağıtıyorlar! Hataylı vatandaşın elinde kaldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HATAYLILARA BEDAVA DAĞITILIYOR

Hatay Kumlu ilçesinde 80 dönümlük arsaya ekilen soğanlar hasat mevsiminde büyüklük ve kaliteye erişemedi. İşçiler fiyatlar pahalı olduğu ve soğanlar kalitesiz olduğu için 5 TL fiyat teklifi sonrasında soğanları vatandaşa bırakmış oldu. 21 yaşındaki Mehmet Ali Uygun bedava dağıtımla ilgili şunları söyledi; 'Soğandan zarar edildi ve para kazanılmadı. İşçilerin ücreti bile çıkmadı. Soğanın tarla fiyatı 5 TL, marketlerde 25 TL. Geçen sene zarar edilmedi, bir şekilde satıldı. 

soğanlar bedava dağıtıldı

Ancak bu sene görüldüğü gibi hayrına bıraktık. Tarlaya vatandaşın hepsi girdi, koyun bile var. Soğan istediğimiz gibi yetişmeyince hayrına bıraktık. Bu tarlanın 80 dönüm yeri var. Araba ve traktörlerle gelen herkese bıraktık.' Soğanın içinde C vitamini, B6 vitamini, potasyum ve manganez gibi vitamin ve mineraller vardır. Aynı zamanda bol miktarda lif ve antioksidan barındırır. Soğan çiğ şekilde salatalara eklenebilir, her yemekte kullanılır, aynı zamanda soğan turşusu ya da soğan halkası gibi atıştırmalıklar da yapılabilir. Soğan tüketimi kan şekerini dengeler, kalp hastalığı risklerini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda kanser ve enfeksiyonlara koruma sağlar.

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